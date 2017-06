Sjaak Bral voorziet foto's Catshuis van komisch commentaar

VVD-coryfee Neelie Kroes: Min­der­heids­ka­bi­net zeker een optie

13:36 Volgens VVD-prominent Neelie Kroes moet een minderheidskabinet na het mislukken van de formatie serieus worden overwogen. ,,Een regering met een meerderheid is uiteraard te verkiezen, maar realisme is nu op zijn plaats'', zegt de voormalige eurocommissaris tegen het AD. ,,Als dat niet lukt, is een minderheidscoalitie echt niet per se een slechte optie.”