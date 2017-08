Trump twittert zich opnieuw in de problemen

Het ging om een tweet van Jack Posobiec, die volgens The Washington Post bekendstaat om zijn extreemrechtse sympathieën, maar vooral omdat hij vaak nepnieuws verspreidt. Zo gelooft hij in theorieën als Pizzagate - waarbij een restaurant als dekmantel zou dienen voor een pedofilienetwerk dat onder leiding staat van Hillary Clinton. Posobiec twitterde een verhaal van een regionale omroep die is gelinkt aan ABC. Daarin stond dat er afgelopen weekend 39 schietpartijen in de stad Chicago waren, waarbij negen mensen waren omgekomen. Posobiec vroeg zich daarbij af waarom dat bericht niet landelijk was opgepikt. Trump besloot dat bericht te retweeten.

Ku Klux Klan

Dat was gezien de kritiek die er op de president is vanwege zijn lankmoedige reactie rond de rellen in Charlottesville niet bepaald handig, menen critici. Het duurde namelijk twee dagen voor Trump betrokken partijen als de Ku Klux Klan en neonazi's bij naam noemde en hun gedrag veroordeelde. Bij de rellen kwam een vrouw om, nadat ze was aangereden door een 20-jarige man met extreemrechtse sympathieën.



Critici stellen op Twitter dat Trump er op deze manier niet bepaald in slaagt om van het stempel af te komen dat hij extreemrechtse sympathieën zou hebben. De president heeft zelf nog niet gereageerd op de kritiek. De retweet heeft hij in ieder geval niet verwijderd.