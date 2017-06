VIDEO: PVV nog altijd geen optie voor VVD

VIDEO: Klaver: Vooruitzichten voor dit kabinet waren nooit goed

21:28 De onderhandelingen over een kabinet van het 'motorblok' van VVD, CDA, D66 plus GroenLinks zagen er altijd al onmogelijk uit. Dat is ook de jammerlijke uitkomst geworden, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver vanavond tijdens een sessie op Facebook voor zijn achterban.