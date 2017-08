Wilhelmus verplichte kost als Rutte III er komt

Dat willen de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, blijkt uit een concepttekst voor het regeerakkoord die deze krant heeft ingezien. Vooral het CDA hamerde er voor de verkiezingen al op dat de ‘normen en waarden’ in Nederland hersteld moeten worden. Het plan van CDA-leider Sybrand Buma om staand het Wilhelmus te laten zingen op scholen, lijkt het niet te halen. Met les in de grondwet en het Wilhelmus vinden de formerende partijen dat er ‘op samenhangende wijze’ aandacht wordt besteed ‘aan elementen die van belang zijn voor de nationale identiteit’. Ook moeten ‘locaties’ met een ‘historische betekenis’ toegankelijk worden en een aanduiding krijgen.

Opvallend is dat D66 heeft gepleit voor lessen over kolonialisme en slavernij, maar dit is in het voorlopige compromis niet meer terug te vinden.

Dienstplicht

VVD is overigens tegen de maatschappelijke dienstplicht, omdat dit te duur zou zijn. D66 is te porren voor ‘maatschappelijke stages’, blijkt uit de conceptteksten.

Tussen de onderhandelende partijen ontstond gisteren overigens flinke spanning, nadat deze krant had gemeld dat er een voorlopig akkoord ligt over euthanasie en onderzoek met embryo’s. Vooral ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers was woedend dat het compromis over deze belangrijke hobbel in de formatie op straat was komen te liggen. De formatie gaat door, maar Segers wilde gisteravond na urenlang overleg niet zeggen dat hij de andere onderhandelaars weer vertrouwd.