Autorally tweemaal door Putten

Doordat de gemeente Apeldoorn dwars lag met de vergunning, wordt de Centrale Nederland Rally 2017 op zaterdag 8 april op twee plaatsen verreden in plaats van drie. Het parcours in Uddel vervalt, terwijl het parcours in Huinen (Putten) twee maal wordt gereden, de tweede keer in omgekeerde richting. De andere klassementsproef van de Rally ligt in Zeumeren (Voorthuizen).

Voor Putten is het een hernieuwde kennismaking met de autorally, die in 2014 en 2015 ook al in Huinen werd gereden. In 2016 stelde de gemeente Putten zodanig zware voorschriften, dat de organisatoren uitweken naar een andere locatie.

Apeldoorn

Hetzelfde gebeurt nu in Apeldoorn. Pr-man Edwin Hengelman van de Centrale Nederland Rally: ,,Na een aanvankelijk constructieve opstelling, deed de betrokken Apeldoornse ambtenaar opeens terughoudend. De burgemeester weigerde vervolgens de vergunning voor de rally in Uddel, die gereden zou worden rond Meerveld. Toen de burgemeester later hoorde om wat voor een groot evenement het gaat, heeft hij zich bij ons gemeld om te vragen of we toch in Apeldoorn kunnen rijden. Maar toen was het te laat, we hadden plan B al uitgerold. Misschien in 2018, we zullen het bekijken.’’

Regels

In Putten zijn de voorschriften dit jaar weliswaar streng, maar minder veeleisend dan in 2016, toen de organisatoren besloten zich terug te trekken. ,,Drie dingen zijn veranderd,’’ zegt Hengelman. ,,De eis aan ons om bedrijven langs het parcours schadeloos te stellen omdat ze één dag slecht bereikbaar zijn is vervallen. Punt twee gaat over de kilometerslange afzetting met dranghekken die we in 2016 moesten neerzetten. Dit jaar is die eis er niet. En het derde punt is het aantal officials. In 2016 vroeg de gemeente Putten ons om in elke bocht een official neer te zetten. Dat is onhaalbaar.’’