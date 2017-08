Bijna geen grutto wordt meer volwassen in de polder

Het aantal gesneuvelde eieren en kuikens was dit jaar aanzienlijk groter dan andere jaren, zeggen weidevogelbeschermers. Waarschijnlijk zijn de eieren ten prooi gevallen aan roofdieren zoals reigers, kraaien, kauwen, eksters, mantelmeeuwen, ooievaars, hermelijnen en wezels. Maar de belangrijkste predator is de vos, concludeert Janoh de Groot van het IVN. ,,Hier hebben dit voorjaar zeker drie vossen gelopen. Er zou iets tegen gedaan moeten worden.''

Kwart

Weidevogelbeschermers zien het misgaan, vooral met de gruttostand. Het totaal aantal kuikens dat uiteindelijk volwassen wordt, is misschien maar een kwart van het aantal broedende paartjes. Vorige jaren was dat percentage veel hoger. ,,Dit jaar was het droevig'', zegt weidevogelvrijwilliger Ans van 't Klooster, zelf woonachtig in polder Arkemheen. ,,Het is stil in de polder.''