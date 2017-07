Blauwalgen in Puttense wijk Bijsteren

Automobiliste trekt oliespoor door Putten

5 juli Brandweer Putten moest woensdagavond uitrukken om het wegdek van de Sprielderweg en Krachtighuizerweg weer schoon te spuiten. Een automobiliste was te hard over een verkeersdrempel gereden en had daardoor flinke schade onder haar voertuig opgelopen.