Chaletbrand Putten herinnert aan trauma

De schrik was groot zondagavond op bungalowpark De Wilgenhoff in Putten toen er vlammen uit een houten chalet sloegen. Onmiddellijk gingen de gedachten naar vier jaar geleden, toen er een dodelijk slachtoffer te betreuren viel op hetzelfde chaletpark bij een brand. Een 48-jarige bewoner kwam toen om het leven.

,,Het was rond kwart voor negen toen ik zondagavond een serie knallen hoorde. Ik ben direct naar buiten gerend en zag hoge vlammen. De knallen waren waarschijnlijk afkomstig van de ramen die uit de kozijnen sprongen. Korte tijd later wilde ik de brandweer bellen, maar die kwam al aanrijden,’’ vertelt woordvoerder Metty van Wilgenburg van het park.

Volledig scherm De uitgebrand chalet bij bungalowpark Wilgenhoff in Putten © Hemmy van Reenen

Man omgekomen

Van Wilgenburg woont naast de beheerderswoning van het bungalowpark aan de Veenhuizerveldweg. ,,We moesten direct aan vier jaar geleden denken. Toen is er een man omgekomen bij een brand. Hij lag waarschijnlijk te slapen toen de brand uitbrak. Vreselijk. Ik heb gebeld met de eigenaar van de bungalow waar nu de vlammen uitsloegen, maar hij was niet op het park aanwezig. Gelukkig maar. Later op de avond is hij wel gekomen.’’

Metty van Wilgenburg veegt een dag na de brand de roetvlekken van de kussens in haar tuinhuis, waar ze de eigenaar van de afgebrande bungalow en diens buren opving. De eigenaren zaten onder de roetvlekken, toen ze bij de brand hadden gekeken. Het schuurtje van de naastgelegen bungalow vatte ook vlam, maar de brandweer kon uitbreiding van het vuur voorkomen. Het chalet van de buren is gespaard gebleven.

Technische recherche

Technische recherche van de politie is een dag na de brand bezig met onderzoek. Veertien uur na de brand komt er nog rook uit de smeulende resten. Het onderzoek betreft de oorzaak van de brand. ,,De reden dat we forensisch onderzoek doen wil niet zeggen dat er sprake is van een vermoeden van brandstichting,’’ zegt een woordvoerder van de politie. ,,We willen alles uitsluiten.’’

