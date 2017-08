Chauffeur uit Putten gaat voor titel 'Mooiste truck van Nederland'

Bram Krabbenborg uit Putten van transportbedrijf Evers & Posthouwer, is doorgedrongen tot de finale van de Mooiste-Truckverkiezing. Tijdens het Truckstar Festival op het TT circuit in Assen komend weekend, zal duidelijk worden of de truck gekozen wordt tot mooiste van Nederland in de categorie speciaal transport. Vijf vragen aan Krabbenborg en diens werkgever Gert Posthouwer.

Hoe kom je bij de laatste drie van Nederland?

Krabbenborg: ,,Gert heeft mijn truck opgegeven voor de landelijke verkiezing. Het is een nieuwe Scania die ik vanaf april rijd. Hij is dus nagenoeg nieuw. Daarnaast is mijn auto ontzettend mooi gespoten, met felle kleuren. Er vindt vervolgens een internetverkiezing plaats die populair is onder de truckers. Je komt er echt niet door alleen je familie te laten stemmen. Uiteindelijk wordt het aantal stemmen geteld en de drie meest gekozen trucks worden drie dagen lang getoond op het festival."

Geef je een auto op om als bedrijf op te vallen?

Posthouwer: ,,Nee. Het geeft een extra dimensie tijdens het festival, dat voor onze branche het hoogtepunt van het jaar is. Het is één grote familiedag waarin je veel mensen ontmoet die je op een of andere manier kent, maar in de dagelijkse praktijk niet vaak tegenkomt. We gaan er met alle werknemers naar toe en vaak gaan ook de partners en kinderen mee. Dat dan onze auto in de paddock mag staan en alle bezoekers hem gaan bekijken is prachtig. Daar zijn we als bedrijf zeker trots op."

Waarom ga je winnen?

Krabbenborg: ,,Omdat het een super mooie auto is, maar hij ook voorzien is van alle nieuwste snufjes. Er zal door het publiek gekozen worden. Daarnaast is er een vakjury die langs komt en je van alles vraagt. Over de truck maar ook over mijn werk. Ik rijd internationaal veetransport. Voornamelijk Duitsland. Ze kijken naar jouw enthousiasme, hoe je de auto kent enzovoort. Ik heb drie jaar geleden ook meegedaan en weet nu wel wat er gaat gebeuren. Toen kreeg ik de publieksprijs."

Hoe bereiden jullie je voor?

Posthouwer: ,,Bram die rijdt gewoon door tot en met donderdag. Zijn wagen heeft hij woensdag ingeleverd bij van Wincoop in Ermelo. Daar zijn we dik twee dagen bezig om hem helemaal op en top te poetsen en te prepareren. Er komen dik tienduizend mensen bij de wagen kijken. Allemaal kenners, dus we letten op alle details."

Wat maakt jouw truckstarfestival geslaagd?

Krabbenborg: ,,Die is al geslaagd. Ik zit nu vanaf mijn achttiende op de wagen. Al twaalf jaar. Ik heb het mooiste beroep van de wereld en dit weekend wordt hoe dan ook een groot feest. Het feit dat we genomineerd zijn is al prachtig. Het maakt me verder niet meer uit wat men er vervolgens van vindt. We gaan drie dagen rond de wagen hangen, maar zullen ook zeker de diverse shows gaan bezoeken."