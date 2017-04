De raadsdiscussie over het geurbeleid in Putten-Zuid is uitgesteld. Op verzoek van Geke Hop (Wij Putten) werd het onderwerp vanavond van de agenda van de raadsvergadering gehaald.

Volgens Hop roept het voorstel van burgemeester en wethouders nog te veel vragen op. ,,Wij willen hier graag eerst een informatieavond over in aanwezigheid van de Universiteit Wageningen en de Omgevingsdienst Noord Veluwe."

Om de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk mogelijk te maken en tegelijkertijd agrarische bedrijven niet te veel in de weg te zitten, lag er een voorstel om in Putten-Zuid een geurnorm van maximaal 7 OU per kubieke meter belasting op geurgevoelige objecten, zoals huizen, toe te staan. OU staat voor de hoeveelheid geureenheden per kubieke meter lucht.

Nieuwe bewoners

De huidige geurnorm in dit gebied is grotendeels het dubbele daarvan. Puttenaar Leon Versluis waarschuwde eerder al dat met de voorgestelde geurnorm wel degelijk luchtjes te ruiken zullen zijn door de nieuwe bewoners. Hij vindt het raar dat de geldende norm van 3 OU per kubieke meter niet in Putten-Zuid wordt toegepast.