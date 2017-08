Drama voor Puttense pluimveehouder: De kippen blijven leggen natuurlijk

video150.000 eieren moet hij laten vernietigen. De Puttense pluimveehouder Helmus Torsius heeft een 'prachtig vak', maar de lol is eraf. Dinsdag ging zijn bedrijf op slot omdat zijn eieren de verboden stof fipronil bevatten. ,,Het is een drama. De kippen blijven leggen natuurlijk.''

De financiële buffer die Torsius (55) in de afgelopen jaren opbouwde, verdwijnt komende weken als sneeuw voor de zon. De schade die zijn bedrijf oploopt, holt richting de twee ton. 200.000 euro. ,,Alsof je weer van voren af aan kunt beginnen.''

Chickfriend

Het bedrijf van de pluimveehouder is een van de 27 in Nederland met een te hoog gehalte fipronil in de eieren. De NVWA, waakhond van de voedselveiligheid in ons land, waarschuwt consumenten zulke eieren niet te eten. De verboden stof belandde in de eieren nadat het Barneveldse bedrijf Chickfriend stallen behandelde met het legale middel Dega 16 waaraan illegaal fipronil was toegevoegd. Dat helpt tegen bloedluis, maar mag niet in de voedselketen terecht komen. De NVWA houdt alle ongeveer 200 bedrijven die zaken hebben gedaan met Chickfriend tegen het licht.

Grote schade

,,Het is een drama'', verzucht Torsius. De schade is groot, niet alleen doordat hij zijn huidige 150.000 eieren weg moet gooien. ,,De kippen blijven leggen, natuurlijk. Dus er zal nog meer weg moeten.'' Maar ook moet Torsius de kippen laten ruien. Daardoor raken ze de gifstof kwijt, maar leggen ze een aantal weken niet. ,,We moeten de mest laten opruimen en de stallen schoon laten maken.'' Dat gaat allemaal nog weken duren en dan nóg weet hij niet wanneer de NVWA zijn bedrijf weer vrij geeft. Intussen hoopt Torsius dat zijn rechtsbijstandverzekering nog ergens iets kan claimen. Dat gebeurt namens een groep gedupeerde boeren.

Leed al geschied

Woest was de Puttenaar toen hij dinsdagavond topman Freek van Zoeren van de NVWA consumenten hoorde adviseren om even een weekje geen eieren te eten. De dienst krabbelde een dag later terug: Van Zoeren bedoelde alleen eieren van bedrijven die op de 'kijk uit'-lijst van de NVWA staan. Maar het leed was al geschied. ,,Hij betrok het deel van de sector erbij dat er helemaal niets mee te maken heeft.'' Gevolg: consumenten laten ook gezonde eieren liggen, uit vrees dat daar ook iets mee is. Onbegrijpelijk die uitspraak, vindt Torsius. ,,Er ligt geen ei meer in de winkel van de bijna 200 bedrijven die worden onderzocht.''

Brandschoon

Jan Odink uit Lutten merkt ook dat klanten zekerheid willen. Hij heeft een briefje aan de eierautomaat bij zijn bedrijf gehangen omdat zijn telefoon roodgloeiend stond. De boodschap: zijn eieren zijn brandschoon. Odink: ,,Ik heb die mensen van Chickfriend gesproken op een pluimveebeurs in Hardenberg, eind vorig jaar. Ik vroeg wat voor middelen ze gebruikten, maar dat wilden ze niet zeggen. Anders zou iedereen dat gaan gebruiken. Het was wel biologisch zeiden ze.'' Odink vertrouwde het niet. ,,Ik wil 100 procent zeker weten wat er in zit, anders doe ik het gewoon niet.''

Eierautomaat

Ook de familie Van den Heuvel heeft een eierautomaat bij de boerderij, even buiten 's Heerenbroek, een dorpje bij Zwolle. De klanten hebben geen fipronil in hun eieren gehad, stelt de pluimveehouder. Maar omdat in een 'andere schuur' wel wat is aangetroffen, moest de automaat toch op slot van de NVWA. Klanten vragen voor de zekerheid of er in de automaat echt geen fipronil-ei heeft gezeten. Maar de eierboer kan getuige zijn facebookpagina vooral rekenen op steun. ,, Succes met deze ellende, hopelijk kunnen we weer snel van jullie eitjes genieten!''