Ook hij was op de fiets. Aan het begin van de Halvinkhuizerweg bood hij de vrouw een sigaret aan. Zij weigerde deze en kreeg vervolgens een duw. Daardoor kwam ze met haar fiets ten val en liep letsel op. "In medische termen lichtgewond maar voor het slachtoffer zelf wel erg", zegt politiewoordvoerster Petra Rijnten.

Hoog op

De politie doet een oproep of er getuigen zijn die deze nacht, tussen 1.00 uur en 1.30 uur iets gehoord of gezien hebben. Hoewel het slachtoffer licht letsel had en de dader er na de duw gewoon vandoor is gegaan, neemt de politie de zaak hoog op. "Zoiets mag natuurlijk niet en is niet leuk", stelt de woordvoerster, die zegt dat er geen criteria zijn wanneer de politie wel of geen getuigenoproep doet.