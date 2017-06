Een schreeuw, zaklampen en een schot, Putten was even in rep en roer

Peter R. de Vries: Viets slachtoffer steekpartij in Putten

9:10 Volgens misdaadverslaggever Peter R. de Vries is Wilco Viets, een van de mannen die voor de rechter moest verschijnen in de geruchtmakende Puttense moordzaak, het slachtoffer van de steekpartij die gisteravond in het Veluwse dorp heeft plaatsgevonden.