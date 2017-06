Feyenoord oefent tegen SDC Putten

Video Puttense basisscholen adopteren ope­ra­voor­stel­ling

12 juni Vier basisscholen in Putten doen mee aan het project Adopteer een voorstelling voor primair onderwijs van Theater Stroud. Cultuurkust uit Harderwijk is verantwoordelijk voor het educatieve programma. De afsluiting is vandaag als de kinderen uit de groepen 5 en 6 naar de voorstelling van Mozarts Bruiloft van Figaro gaan in de Werkstee op Landgoed Schovenhorst.