Fontanusplein omgetoverd tot muziekparadijs

ATM uit Amsterdam liet de toeschouwers proeven van oud-Amsterdamse sferen. Cornu Copiae (Waalwijk) kwam twee keer op, waarbij met de themashow sprookjesachtige taferelen ontstonden. De Jong van Limburg Stirum band nam het publiek mee in een deel van de muziekgeschiedenis met hun show Step into the Music. Fanfarecorps Excelsior speelde een thuiswedstrijd en liet de mensen meezingen met hun thema 100% NL.