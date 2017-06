Geen snoep, maar komkommer tijdens vierdaagse in Putten

,,Het is een prachtig wandelevenement, maar ook een evenement waar veel limonade en snoep wordt uitgedeeld. Wij willen u uitdagen om van de avondvierdaagse een gezonde sportactiviteit te maken,'' meldt de jongerenorganisatie op de website. Daarom delen de jongerenwerkers via Facebook dagelijks tips uit met alternatieve traktaties. In plaats van snoep een waterpistool of een eierkoek, bijvoorbeeld. ,,Iedere dag zullen jullie een sportieve beloning of een gezond tussendoortje voorbij zien komen,'' meldt Jong Putten. De vierdaagse in Putten begint op 6 juni.