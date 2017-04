Gewonde na aanrijding met dier in Putten

Autorally tweemaal door Putten

1 april Doordat de gemeente Apeldoorn dwars lag met de vergunning, wordt de Centrale Nederland Rally 2017 op zaterdag 8 april op twee plaatsen verreden in plaats van drie. Het parcours in Uddel vervalt, terwijl het parcours in Huinen (Putten) twee maal wordt gereden, de tweede keer in omgekeerde richting. De andere klassementsproef van de Rally ligt in Zeumeren (Voorthuizen).