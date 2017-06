'Huurhuis overleden Jeroen kon echt niet naar zijn moeder'

Puttenaar Jeroen Vierwind (29) kwam eind vorig jaar om het leven bij een auto-ongeval. Zijn intens verdrietige moeder Antoinette vond daarna troost in zijn huis, ze woonde er tegenover en liep er vaak even binnen. Dan had ze Jeroen nog 'een beetje bij zich'. Sterker; ze wilde er gaan wonen. Dan zou ook het kamertje van Henky, zijn zoon, intact blijven. De jongen woonde deels in Putten en bij de ex van Jeroen in Duitsland. Maar de regels rondom toewijzing staan deze woningruil niet toe. Ook de vriendin van Jeroen, Ramona van Koert, komt niet in aanmerking voor het huis, omdat ze bij nader inzien toch te weinig punten heeft. De kwestie is volop besproken en gedeeld via sociale media. Woningstichting Putten werd bedolven onder 'nare reacties' uit het hele land, zegt directeur Marieta Peek.

Quote Ik heb me verkeken op de rol van de media en de impact van berichten op Facebook Marieta Peek, directeur Woningstichting Putten

Waarom bent u zo geraakt door de kwestie?

,,Wat deze familie is overkomen, in dit grote verlies van een zoon, een vader en vriend, is afschuwelijk. Dat staat echt buiten kijf. Maar wij zijn ten onrechte neergezet als een organisatie die daar geen oog voor zou hebben. Dat is verschrikkelijk; het staat haaks op wie we zijn en hoe we handelen. Vraag het aan andere huurders; we zijn sociaal. We hebben al het mogelijke gedaan om dit te realiseren voor deze mensen, maar het is binnen de regels, binnen het beleid niet haalbaar. Ik heb niet het mandaat om daar overheen te stappen.''

Wat heeft u zoal gedaan?

,,We hebben gekeken naar woningruil en naar onze urgentieregeling. Er is in contact met de moeder steeds gezocht naar een oplossing. Uiteindelijk is zelfs de hardheidsclausule erbij gehaald; de situatie is van onder tot boven onderzocht en voorgelegd aan burgemeester en wethouders. Maar ook zij zagen geen ruimte voor een uitzondering. Geloof me; ook ik heb gedaan wat ik kon.''

Waarom heeft u het huis al die tijd leeg laten staan?

,,Moeder woont er tegenover. In overleg met de gemeente is ervoor gekozen om het even zo te laten. Zodat zij stap voor stap afscheid kon nemen. Bovendien zochten we naar een opening, we wilden haar verzoek een kans gaven. Reken er maar op dat alles wordt meegewogen.''

Waarom kan de vriendin van Jeroen er niet wonen?

,,Toen zij een paar jaar geleden een woning accepteerde, vervielen haar punten. Ze staat dus te kort ingeschreven. Bij het samenvoegen van alle databases in een nieuw, groot bestand zijn haar punten destijds niet goed verwerkt. Daardoor leek het alsof ze meer punten had. Vervelend, maar dat komt vaker voor. Daarom zeggen we er altijd bij: het is toewijzing onder voorbehoud. We controleren heel zorgvuldig of alle gegevens kloppen.''