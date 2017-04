Koeien scheren, borstelen, knuffelen én keuren in Putten

Volgens melkveehouder Aalt van Kempen uit Putten is het bijzonder dat er zoveel leerlingen deelnemen. ,,Dat zien je bij geen andere veekeuring in Nederland.'' Op zijn melkveebedrijf Veldhoef, op de grens van Nijkerk en Putten, volgen de leerlingen van het Groenhorst College praktijklessen. Want hoe zie je of een koe goed in zijn vel zit? Het zijn de fijne kneepjes die je leert in de stal, vertelt Van Kempen.

Benen

Bij de keuring zaterdag wordt scherp gelet op de benen van de koe. Van Kempen: ,,Hoe sterker de benen, hoe beter de melk. Ga maar na; een koe die goed loopt, gaat makkelijker naar de melkrobot of het voerhek. Het zegt iets over hoe gezond een dier is.'' Daarnaast wordt gekeken naar uiers en ribben. ,,Hoe groter de ruimte tussen de ribben, hoe meer mais en gras een koe kan verstauwen. En er moet een edele kop op zitten, zoals wij dat zeggen. Vergelijk het met een modeshow; het gaat om het gehele plaatje.''

De Fokveedag vindt plaats bij Manege Hippisch Verband Putten aan de Halvinkhuizerweg en wordt georganiseerd door de Vereniging voor Veehouderijbelangen (VVB) Veluwe IJsselstreek. De dag begint om 9 uur en duurt tot 15 uur.

Verkiezingen

Tijdens de dag zijn er ook standhouders aanwezig die onder meer vertellen over voer en verschillende soorten traktoren. SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf vertelt om 11 uur iets over politiek en landbouw. ,,Dat is inderdaad na de verkiezingen, maar dat maakte hem niet uit. Hij kwam graag,'' zegt Van Kempen. Die overigens regelmatig premier Mark Rutte voorbij ziet fietsen.

Rutte komt regelmatig naar Putten om te recreëren. Van Kempen heeft de VVD-kopman al meerdere keren uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de boerderij. ,,Hij zwaait altijd vriendelijk als hij langskomt, maar daar blijft het bij. Helaas. Ik vind het sowieso jammer dat Rutte nu pas, nu het verkiezingstijd is - iets zegt over onze sector. We kunnen als boeren wel een beetje meer steun gebruiken.''