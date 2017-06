Meer mogelijk voor chronisch zieken in Putten

De gemeente Putten heeft 175.000 euro beschikbaar voor ondersteuning van chronisch zieke inwoners. In 2016 werd daarvan slechts 28.000 euro uitgekeerd. Er werden 302 aanvragen ingediend, waarvan er 279 zijn toegekend. Het streven is om dit jaar minimaal de helft van de geldpot bij de doelgroep terecht te laten komen. Lukt dat niet, dan moeten burgemeester en wethouders de regeling anders toepassen of met alternatieven komen. Het geld dat overblijft gaat naar de reserves van het zogenoemde sociaal domein.

Verhoging tegemoetkoming

Uit een evaluatie is gebleken dat voor veel mensen de drempel te hoog is om een aanvraag in te dienen. Daarom wordt voor dit jaar de 100 euro tegemoetkoming verhoogd naar 200 euro en is het mogelijk om via Stimenz hulp te krijgen bij het invullen van een aanvraag. Mensen die vorig jaar al een tegemoetkoming hebben ontvangen, hoeven bij een ongewijzigde situatie niet opnieuw alle gegevens in te vullen. Ook wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is deze procedure digitaal te maken.