Met 190 door Huinen mag voor een keer

,,Een spectaculair punt is tevens een gevaarlijk punt. Daarom hebben we gekozen voor drie publiekspunten: in Putten zijn dat de kruisingen Huinerschoolweg/Goorsteeg en Beulerkampersteeg/Veldwijkweg; in Zeumeren is dat het parkeerterrein van het recreatiegebied. De route laten we nog even onbekend. Die staat vermeld in een informatiepakketje dat voor vijf euro te koop is. Daarin zit het tijdschema, de routekaart met daarop ook de verboden gebieden en deelnemerslijst. Als we de proeven van te voren bekend maken, koopt niemand dat pakketje meer en dat zijn voor ons wel noodzakelijke inkomsten."