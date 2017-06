Een medewerker kreeg van twee mannen hete koffie in zijn gezicht gegooid omdat ze niet tevreden waren over een broodje dat een collega had gemaakt. Hierna werd het slachtoffer door de twee geslagen en geschopt. Een en ander is op bewakingsbeelden vastgelegd. Een van de twee mannen in inmiddels herkend en aangehouden. Van de andere man worden beelden getoond in de uitzending.