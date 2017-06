Niet te hard door Puttense woonwijk levert geld op

Buurtbewoners rond de Beukenlaan en Parklaan in Putten hebben 480 euro verdiend door niet te hard te rijden. Het betrof een pilot om snelheidsduivels in de wijk terug te dringen.

Hiervoor is een matrixbord geplaatst en werd bijgehouden hoeveel automobilisten het gas te ver intrapten. Op het bord was de snelheid te zien en het bij elkaar gespaarde bedrag door mensen die zich netjes aan de snelheid hielden. Voordat de proef begon reed dertig procent te hard. Tijdens de zes weken dat het matrixbord in werking was is dat percentage teruggedrongen naar 21. In totaal passeerden 13.145 auto's het bord.

Met de overhandiging van de cheque door wethouder Roelof Koekoek aan buurbewoonster en initiatiefneemster Heemstra is de eerste pilot afgerond. Het bord komt op nog drie plekken te staan, waar ook mensen de buurt hebben gemobiliseerd voor deelname aan de proef. Zo krijgen bewoners van (en rond) de Bosrand (tussen Prins Bernhardlaan en Postweg), de Boekweitstraat en de Rimpelerweg/Mennestraat ook nog de kans om geld te verdienen voor de wijk. Dit mag besteed worden aan iets blijvends in de buurt, zoals een speeltoestel of een bankje, maar ook voor een buurtbarbecue. In de Beukenlaan wordt het verdiende bedrag ingezet om de verkeersveiligheid te verhogen.