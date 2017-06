Nieuwbouwwijk Rimpeler is volgens Puttense wethouder 'nog best sociaal'

Het is de gemeenteraad van Putten ernst dat er voldoende sociale woningbouw komt. Met een motie tijdens de raadsvergadering van donderdag is aangedrongen om het tekort hieraan in de nieuwbouwwijk Rimpeler bij andere bouwprojecten weer recht te trekken.

In het plan Rimpeler zou volgens de Woonvisie van de gemeente 50 procent sociale woningbouw moeten komen. Om het project financieel overeind te houden is daar geen ruimte voor en valt het college terug naar 35 procent. Volgens wethouder Nico Gerritsen 'nog best sociaal' als hij het vergeleek met het gemiddelde van 20 procent in nieuwbouwwijken elders in het land. Bovendien zou volgens hem de woningmarkt veranderd zijn, waardoor de 50 procent niet meer heilig is.

Daarmee namen Wij Putten, ChristenUnie en SGP niet zonder meer genoegen. De motie die zij indienden, stuurde aan op meer sociale woningbouw in Rimpeler en extra huizen voor deze doelgroep in andere bouwplannen. De andere partijen steunde de motie, op Gemeentebelangen na.

De wethouder deed de toezegging dat het college zich zal inspannen om de nieuwe wijk 'nog een tikkeltje socialer' te maken. Wel waarschuwde hij voor de financiële gevolgen. ,,Dat scheelt per woning zo'n 35.000 euro. Dus reken maar uit wat dat bij tien sociale woningen betekent. Maar we kunnen kijken of we misschien een enkele duurdere woning kunnen ombuigen naar een goedkopere. Of dat we van een rijtje van vijf sociale woningen, een rijtje van zes maken."

Houtwal

In het plan voor Rimpeler moet de houtwal schuin tegenover de bouwmarkt Formido sneuvelen. Een doorn in het oog van het CDA. Okko van Dijk noemde de houtwallen 'belangrijke identiteitsdragers' en vond de betreffende wal 'groot en waardevol'. In een motie vroeg hij het college om 'maximale inspanning' om deze houtwal geheel of gedeeltelijk te sparen.

Gerritsen kon daar alleen negatief op antwoorden. ,,De houtwal gaat ons ook aan het hart, maar het is financieel niet haalbaar hem te behouden. We poten wel nieuwe stukjes aan waar de structuur is onderbroken."