Ontsnapte 'politiehond' Cindy in Putten gepakt

Cindy, een politiehond in opleiding via de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), ging er vandoor toen de Urker eigenaar die op bezoek was in Putten de aanhanger waarin ze zat opende. Het dier was na vijf dagen 'vermagerd, maar verder in goede conditie'. Ze is nu tijdelijk terug naar de vorige eigenaar, een echtpaar uit Almelo, waar ze tot rust kan komen.

Doodsbang

,,We waren doodsbang dat ze overreden zou worden op een van de drukke wegen hier in de buurt", zegt Alfred de Wild, bestuurslid van de dierenambulance. Hij is donderdagnacht nog met vijf auto's wezen zoeken naar de hond in de omgeving van Putten. ,,Op een gegeven moment kregen we nog een melding dat ze gezien was op een heideveld in de buurt, maar dat was al na middernacht. Daar zijn we niet meer achteraan gegaan''.

Omheining

Vrijdagmorgen om 7 uur kwam uit het vakantiepark het bericht dat de hond gezien was. ,,Gelukkig is dat helemaal omheind, dus we moesten haar daar kunnen pakken. Toen we er kwamen hebben we de enige in- en uitgang geblokkeerd. Na een uur kwam de vorige eigenaar en die is de hond gaan roepen. Eerst was ze nog argwanend, maar toen ze de stem van de vrouw hoorde was ze door het dolle heen en kwam direct. Het geeft ons een gigantische voldoening dat we dit zo hebben kunnen afsluiten".

Weer naar Urk

Cindy gaat even terug naar Almelo. Volgens De Wild zijn dat mensen met meerdere honden: ,,En ja, je kunt niet altijd al je honden houden". Na een rustperiode en een controle door de dierenarts gaat Cindy weer naar Urk.