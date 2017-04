Puttenaar gaat liever dood in het harnas dan omvallen achter de geraniums

Een roze plastic kaartje komt uit de portemonnee van Kurt Ast uit Putten. Het is zijn rijbewijs. "Ik zal me even legitimeren. Om te laten zien dat ik echt 75 ben en dus ouder."

Competitie 70-plus

Geboortedatum 27-06-'41 prijkt er op het rijbewijs. De foto's op zijn telefoon bewijzen dat de Puttenaar zeker een kitesurfer is. Ast is er niet op uit om een wedstrijd aan te gaan, wie de oudste is. Wel werd hij getriggerd toen het Stentor-verhaal via de groepsapp van kitesurfers op zijn telefoon verscheen. "Ik zeg niet dat ik de oudste ben, maar ik heb nog nooit een oudere gezien. Er zal er vast wel eentje zijn." Hij lacht bij het idee dat zich straks horde oudere watersporters zich melden. "Dan kunnen we een competitie voor 70-plus beginnen."

Sportliefhebber

Ast zou dan zeker van de partij zijn. Sportliefhebber pur sang. Voor zijn kitehobby gaat hij zelfs de hele wereld over. Australië, Sri Lanka, Canarische Eilanden en pas nog Bonaire. Hij heeft alle hotspots gehad. "Alleen maar om te kiten. Ik zou ook niet weten wat ik anders op Bonaire moest doen."

Operaties

Vorig jaar december werd hij in België nog geopereerd: drie bypasses en een nieuwe hartklep. Maar ja, toen lag er een maand later ijs op de Loosdrechtse Plassen. Dus bond hij samen met zijn vrouw Ria (72) de ijzers onder voor een mooie tocht. "Een beetje te veel", geeft hij nu toe. "Ik was er nog twee dagen kapot van."

Harnas