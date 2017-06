Puttense basisscholen adopteren operavoorstelling

Opera saai? Welnee! Eigenlijk is het gewoon Goede Tijden Slechte Tijden, maar dan in het Italiaans en met hele hoge noten. Sopraan Daphne Visser geeft toe dat dit eigenlijk de beste samenvatting is. En met die spanning brengt ze deze vorm van podiumkunst succesvol over aan leerlingen van groep 5 en 6 van basisschool De Schuilplaats in Putten.