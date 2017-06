Sandra (53) bang na mishandeling: 'Ik zie in elke man een dader'

Haar letsel is niet blijvend, maar met de verwondingen denkt ze nog wel 'even zoet te zijn'. Ondertussen zit Visser thuis, met een dochter aan haar zijde. ,,Ik voel me heel ellendig en bang. Ik durf me in mijn eigen huis niet meer om te kleden, zie in elke man op straat een dader en als de deurbel gaat zit ik stijf in de stoel. Ik snap dat mijn kinderen alles op alles zetten om de dader te vinden. En ik ben blij als hij gepakt wordt, zodat niemand anders dit nog eens overkomt. Maar ik wil er ook geen wildwestverhaal van maken. Ik ben er nog en we hebben elkaar. Laten we daar de energie in stoppen."