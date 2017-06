Kwetsbare inwoners van Putten kunnen via de Stichting Welzijn Putten (SWP) een sleutelkastje in bruikleen krijgen.

Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wens van de gemeenteraad die hiervoor tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar november een amendement indiende.

Aanleiding voor de wijziging op de begroting was de toename van inbraken via een gekraakt sleutelkastje. Veel mensen (veelal ouderen) gebruiken een goedkoop kluisje om de sleutel in op te bergen voor onder meer de thuiszorg. Gecertificeerde kastjes zijn duurder en daarom vaak een drempel om aan te schaffen. De raad wilde dat het college hiervoor subsidie ging verstrekken.

Opties

Met die opdracht hebben burgemeester en wethouders verschillende opties onderzocht. Aanvraag van de subsidie via het Wmo-loket was er daar een van. In dat geval zouden alleen mensen die aanspraak kunnen maken op de gemeentelijke regeling tegemoetkoming chronisch zieken hiervan gebruik kunnen maken. Ook zouden ze zelf verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en plaatsing van het kastje, met het risico dat alsnog verkeerde kluisjes worden geplaatst.

Een tweede optie leek veel op de eerste, alleen zou de uitvoering dan bij SWP komen te liggen. Voor de stichting gelijk een goede manier om met de kwetsbare inwoners in contact te komen en te blijven. In dit scenario zou de doelgroep de keuze hebben zelf de inkoop en plaatsing te regelen of dit door de klussendienst van SWP te laten doen.

Uiteindelijk is gekozen voor de derde variant: SWP koopt de sleutelkastjes met een SKG-keurmerk in en geeft de kluisjes in bruikleen uit aan mensen die daar baat bij hebben. De doelgroep is zo groter dan alleen de chronisch zieken en de kastjes zijn wellicht goedkoper door de grote inkoop. De welzijnstichting schakelt de klussendienst in om de kastjes op de juiste wijze te plaatsen. Groot voordeel van de bruikleenconstructie is dat de kastjes hergebruikt kunnen worden als de gebruiker hem niet meer nodig heeft.