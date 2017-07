Tbs verlengd: stiefvader van 'Meisje van Nulde' nog twee jaar vast

Mike J. werd in 2003 veroordeeld voor doodslag op het destijds 4-jarige kind, zijn stiefdochtertje dat beter bekend is als het meisje van Nulde. Haar lichaampje werd in de vriezer gelegd en kort daarna in stukken gesneden. Lichaamsdelen werden later teruggevonden bij Hoek van Holland en Strand Nulde.