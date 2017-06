Twee aanhoudingen voor steekpartij in Putten

De twee worden verdacht van brandstichting en poging tot doodslag. De man en de vrouw zouden hebben geprobeerd een brand te stichten op een camping aan de Poolseweg. Daarna hebben de verdachten aan de Veenhuizerveldweg geprobeerd om verschillende auto’s te laten stoppen. Eén auto raakte daarbij beschadigd. Een andere auto stopte, met daarin een 54-jarige man en een 15-jarig meisje uit Putten. Volgens misdaadverslaggever waren dat Wilco Viets en zijn dochter . De politie gaat niet op hun identiteit in. De verdachten zouden de twee in de auto gevraagd hebben om hulp van de politie, waarna de vier richting het politiebureau in Putten zijn gereden.

Waarschuwingsschot

Onderweg is de situatie in de auto uit de hand gelopen, waarbij de 54-jarige bestuurder werd gestoken. Bij het politiebureau is iedereen uit de auto gevlucht, op straat is de bestuurder opnieuw gestoken. Toen agenten even later ter plaatse kwamen, waren de twee verdachten weg. Ze bleken op het Fontanusplein te zijn, daar zagen agenten het duo staan.