Vrijgesproken verdachte Puttense Moordzaak stabiel na steekpartij

,,Hij is bij kennis en zijn toestand is stabiel, maar de toekomst moet uitwijzen of er complicaties zijn en of hij weer volledig zal kunnen functioneren", zei misdaadverslaggever Peter R. de Vries , zijn woordvoerder, zondag.

Viets werd zeker tien keer gestoken, onder meer in zijn hoofd. Voor de 15-jarige dochter van Viets, die erbij was, is het volgens De Vries een zeer traumatische ervaring geweest. ,,Het gebeurde out of the blue."