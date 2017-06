Kleijer: ,,Ik ben al langere tijd in gesprek met de Zorggroep Noordwest Veluwe over deze interessante functie. Ik verheug mij erop om mij als manager van het Specialistisch Centrum Ouderenzorg in te zetten voor de ouderen in onze regio. Het is jammer dat ik hierdoor mijn functie als wethouder niet tot het einde van deze raadsperiode kan vervullen. Uiteraard blijf ik mij tot 1 oktober voor de volle honderd procent inzetten voor de gemeente Putten.”