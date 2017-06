Wethouder Nico Gerritsen van de gemeente Putten hangt een motie van treurnis boven zijn hoofd als hij dinsdagavond tijdens de commissievergadering Samenleving niet zijn excuses aanbiedt. Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) beticht hem van leugens over een mogelijke opvanglocatie voor statushouders en arbeidsmigranten.

Ontkenning

De lokale partij stelde enkele weken geleden vragen over de geruchten dat het voormalig terrein van Matchpoint (Nijkerkerstraat 12) in beeld is voor de opvang van statushouders en arbeidsmigranten. Tijdens een bijeenkomst over woningbouw in Putten-Zuid ontkende Gerritsen dat hierover gesprekken gaande zouden zijn. "Hij zei zelfs dat het een leugen was", vertelt Hoogendijk.

Tegendeel

Uit de beantwoording van het college blijkt nu het tegendeel waar te zijn. Uit de antwoorden valt op te maken dat met de Woningstichting Putten is gesproken over de locaties Matchpoint en de Enghuusweg en dat andere partijen hun interesse hebben getoond.

"De portefeuillehouder heeft stellig ontkend dat eerder over Matchpoint was gesproken. Nu blijkt dat hierover toch met derden is gesproken, kan ik niet anders concluderen dat deze wethouder niet de waarheid heeft gesproken", is Hoogendijk verontwaardigd.

Excuses