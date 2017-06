4.500 kilo ribs verkocht tijdens stralende Ribs & Blues

Ton Groot Beumer, voorzitter van de stichting Ribs & Blues, stelt dat er vrijdag maar even over is getwijfeld of de 21e editie van het festival in Raalte kon doorgaan. Toen sijpelden er berichten binnen uit Duitsland, waar het festivalterrein van Rock Am Ring werd ontruimd. De Duitse politie had aanwijzingen voor een terroristische aanslag, maar bij nader inzien bleek daar weinig van te kloppen en kon het festival probleemloos doorgang vinden.

,,Er was in Nederland en Salland geen serieuze dreiging en daarom hoefden we er niet verder over na te denken'', stelt Groot Beumer. ,,Want het heeft dan geen enkele zin om paniek te zaaien.''