Auto brandt uit bij Raalte, fietsen gered

video Weg in Raalte afgezet voor borrelend gas vanuit riolering

29 juni Nadat een emmer schoonmaaksop was weggegooid kwam er vanmorgen uit een putdeksel aan de Heesweg in Raalte een scherpe gaslucht. ,,Een medewerker gooide een emmer leeg in een putje en het begon te borrelen en sissen", zegt Michel in 't Veld, eigenaar van Mint Interieur.