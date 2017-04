Bioboeren naar rechter om shitbeleid

Boer uit Lierderholthuis wint Gouden Grutto

7 april ,,Een bekroning voor onze inspanningen en een stimulans om door te gaan.'' Blij verrast is Marcel Strijtveen, boer in Lierderholthuis, met het winnen van de Gouden Grutto, de verkiezing van Vogelbescherming Nederland. Van de negen genomineerden kreeg hij gisteren van oud-minister Cees Veerman in Velp de publieksprijs.