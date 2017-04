Bouwkavels in Raalte, Luttenberg en Mariënheem te koop

In het Raalter bouwplan Salland II gaat het om tien twee-onder-één-kapwoningen aan de Gerner. In Luttenberg betreft het de laatste zes kavels in plan Borgwijk, te weten twee kavels voor twee-onder-één-kapwoningen en vier kavels voor vrijstaande woningen, aan de Sigmeyer en Lemelerweg. De kavels worden uitgegeven via loting. Gegadigden voor Salland II en Borgwijk kunnen zich vanaf 24 april inschrijven via het inschrijfformulier op www.raalte.nl. Op 10 mei start de verkoop van kavels in fase 3 van het Mariënheemse plan De Wörmink. Daar is ruimte voor maximaal twintig woningen in verschillende types: vrijstaande, twee-onder-één-kap- en ook rijwoningen.