Brand op rondweg in Wesepe

Vier pro­me­na­de­con­cer­ten op Adema-orgel Raalter basiliek

12:04 In de maanden juli en augustus worden in de basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte vier promenadeconcerten gehouden waarin het monumentale Adema-orgel centraal staat. De eerste is woensdag 12 juli, waarbij de organist wordt vergezeld door twee fluitistes.