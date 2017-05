Buren slopen elkaars auto in Luttenberg

Jean Paul Gebben waarnemend burgemeester in Losser

8 mei Jean Paul Gebben (52) is maandagmiddag in Zwolle beëdigd als waarnemend burgemeester van Losser. Hij is hiermee de tijdelijke opvolger van Michael Sijbom die dinsdag na bijna 6 jaar afscheid neemt als burgemeester. Gebben heeft drie jaar lang als wethouder gewerkt in Raalte.