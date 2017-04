BurgerBelangen Raalte inventariseert klachten geluidsoverlast N348

Een jaar geleden stelde de BB-fractie vragen aan het Raalter college over de hoogte en werking van de bestaande geluidswanden langs de N348, ter hoogte van de wijken Hartkamp en De Maten. Volgens het college van burgemeester en wethouders was het toen niet nodig om hier extra maatregelen te nemen.

Maar daar neemt BB geen genoegen mee. ,,Sinds die eerste brief hebben we meerdere signalen gekregen van mensen die gewoon last hebben van dat lawaai, met name in de wintermaanden als het blad van de bomen is. En dagelijks tot ver na de spits'', aldus Nijboer, die stelt dat hij signalen ontvangt van aanwonenden van de N348 tussen de Wijheseweg en Westdorplaan, maar ook uit Raalte-Noord vanaf de afslag Ommen, nabij de Patrijs.