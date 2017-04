Buurtbarbecue voor zuinige Mariënheemse straten

Een jaar lang waren deze straten verwikkeld in een wedstrijd om zoveel mogelijk te besparen op hun energiekosten. Neulen en commissielid Jan Reins kijken positief terug. ,,We hebben leuke, spontane reacties gekregen van Mariënhemers die meededen'', aldus Neulen. Reins: ,,Mijn buurman zei elke keer: 'Ik ga winnen!' Hij had een houtkachel aangeschaft.'' Een ding kwam volgens Neulen niet goed uit de verf: ,,Om per buurt een buurtvertegenwoordiger te hebben. Die kon zijn straat bij elkaar laten komen voor het uitwisselen van ideeën bijvoorbeeld.''

Stukjes

Ook hebben sommige Mariënhemers geïnvesteerd in een geïsoleerde woning. Neulen: ,,We schrijven stukjes voor de MIK (Mariënheemse Informatie Krant red.) en mariënheemonline.nl. Daarnaast hebben we informatieavonden en diverse acties gehouden. De grootste kracht vorig jaar was echt dat Mariënhemers bewust zijn geworden wat ze konden doen aan besparing.'' Reins en Neulen geven aan dat er voorlopig geen vervolg wordt gegeven aan de energiewedstrijd. ,,Ik denk dat het beter is om er even een paar jaar tussen te laten'', aldus Reins. Maar mocht een buurtdorp Mariënheem uitdagen voor een energiewedstrijd, dan slaan de heren dat zeker niet af. De commissie is dankbaar voor de samenwerking met Buurkracht en de sponsoring van lokale bedrijven. Reins: ,,Rana Berends, Buurkracht-coördinator, hielp met de pr en had folders, energiekalenders en brochures gemaakt. We hoefden het wiel niet uit te vinden.'' Daarnaast blijft de pagina van Buurkracht Mariënheem gewoon bestaat.