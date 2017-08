Centrumbewoners Raalte vertrouwen op minder decibels Stöppelhaene

Rijkswaterstaat staat voor raadsel rond Sal­land-Twen­te­tun­nel

13 augustus Experts vertellen Rijkswaterstaat dat er vanaf 2008 veranderingen hebben plaatsgehad in de samenstelling van het beton dat onder meer is gebruikt voor de Salland-Twentetunnel. De vraag is alleen: wat dan? Dat wordt onderzocht.