De één ziet er nog muziek in, de ander blaast festival af

Slechte weersberichten veroorzaken verschillende inzichten in de aanloop naar de twee Heetense muziekfeesten die voor zaterdag 1 juli op de rol stonden. Uit vrees voor financiële averij is Jeu de Pool afgelast. De organisatoren van het Witte Venne Festival menen minimaal quitte te spelen.

Er rust géén zegen maar wél regen op Jeu de Pool, een feest van spel, muziek en dans in zwembad De Oase. Na twee spetterende edities leed de organiserende stichting vorig jaar zelfs verlies, als gevolg van slecht weer. Om de schade beperkt te houden, is het muziek- en dansfeest in allerijl afgeblazen.

'Extra zuur'

Nota bene net nu er in Heeten 45.000 euro moet worden ingezameld voor renovatie van het zwembad. ,,Dat is extra zuur'', erkent penningmeester Matthijs Willemsen. ,,Maar we zagen het niet zitten om vier dagen in de regen bezig te zijn met de opbouw. Bovendien wordt het veld er niet beter van en verwachten we met dit weer hooguit 150 à 200 vrienden. Hopelijk levert de inzamelingsactie voor het zwembad komende week extra veel op.''

Oude rockers

Waar de jongeren van Jeu de Pool door schade wijs zijn geworden, reageren de oude rockers van het Witte Venne Festival op de buienradar met fris enthousiasme. Ze hopen dat schuilen in de tent op het terrein aan de Witteveensweg niet eens nodig is. ,,De weersverwachtingen worden steeds beter'', constateren Erwin Nyhoff, Paul Ruiter en Berrie Jansen. ,,We hebben al 300 kaartjes verkocht en rekenen op een sneeuwbaleffect. We weten nu al zeker dat we dit festival ook volgend jaar gaan organiseren.''