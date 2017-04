Distributiecentrum Jumbo gaat plat

Een paar honderd werknemers loopt om 10.00 uur vanaf de Markt in Veghel naar het Jumbo-hoofdkantoor aan de Rijksweg 15 in Veghel. ,,We gaan persoonlijk langs en nogmaals vertellen welke afspraken we in onze cao willen hebben'', zegt Grzegorz Graduszewski, voorzitter van de FNV-kadergroep Raalte en allround medewerker in het distributiecentrum aldaar.