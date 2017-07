Dreigbrieven joegen gezin Dadema angst aan

,,Wij weten waar je woont. Denk aan je familie. Geen asielzoekers in Raalte." Burgemeester Martijn Dadema van Raalte kreeg in 2015 en 2016 meerdere anonieme dreigbrieven, nadat de gemeente akkoord ging met de komst van een azc. ,,Ik wilde de burgemeester een beetje bang maken", zegt verdachte Kim Jan T .

Voor de rechter in Zwolle zit een man, geboren in Indonesië, met een blanco strafblad. Iemand die vrijwilligerswerk doet en wat overheeft voor zijn medemens. Toch geeft hij toe drie anonieme brieven naar de burgemeester van zijn woonplaats Raalte te hebben gestuurd, omdat hij niet wilde dat er een azc zou komen. ,,Een azc kost Raalte en omgeving handenvol geld", duidt hij zijn motief. ,,Ik wilde de burgemeester een beetje bang maken, zodat het niet door zou gaan..." Inmiddels noemt hij zijn acties 'oerdom' en heeft hij spijt.

Slachtofferverklaring

T. lijkt tijdens de rechtszaak niet helemaal door te hebben welke gevolgen zijn brieven hebben gehad. Dat wordt wel duidelijk uit de slachtofferverklaring van Dadema, die de rechter - in afwezigheid van de burgemeester - voorleest. Want de burgervader en zijn gezin werden niet 'een beetje bang', zoals T. volgens eigen zeggen wilde bereiken, maar erg bang...

De eerste brieven kwamen eind 2015 binnen, toen het besluit van het college om mee te werken aan een azc bekend werd. Het opvangcentrum kwam er overigens nooit, omdat de toestroom van het aantal vluchtelingen sterk verminderde.

Buitenlampen

In eerste instantie deelde de burgervader het nieuws over de bedreigingen alleen met zijn vrouw, niet met zijn kinderen. Die wilde hij beschermen. Het echtpaar nam thuis maatregelen. Extra buitenlampen, de deuren altijd op slot.

Pas kortgeleden, met de rechtszaak tegen verdachte T. in het vooruitzicht, lichtte de burgemeester ook zijn kinderen in. ,,Mijn jongste dochter is nog steeds bang om vermoord te worden", stelt hij in de slachtofferverklaring. ,,Anoniem bedreigen is laf en volstrekt verwerpelijk. En bovendien moeilijk op waarde te schatten."

Veiligheid

Dadema heeft zich tijdens besluiten nooit laten beïnvloeden, zo schrijft hij, maar de impact op zijn leven en dat van zijn gezin was groot. ,,Ik was telkens gespitst op veiligheid."

Nadat de burgemeester en een raadslid aangifte deden, werd bij de postbus van de gemeente een bewakingscamera geplaatst. Die registreerde hoe T. de laatste brief, in januari 2016, postte. Zo liep de verdachte tegen de lamp. Zijn dna zat op de postzegel en een handschriftdeskundige concludeerde dat hij de schrijver was.

Handschrift

T. bekent tijdens de zitting, naast de brieven aan de burgemeester, ook een bedreiging aan het adres van een VVD-raadslid. ,,Dat is mijn handschrift", geeft hij toe. Zijn advocate stelt echter dat de verdachte snel zaken toegeeft, zonder dat hij het zich kan herinneren. ,,Hij laat zich beïnvloeden door aanwijzingen en vult dan zelf alles in." Bovendien waren de brieven volgens haar geen echte dreigementen. Zij pleit voor vrijspraak. De officier van justitie vindt de brieven wel degelijk dreigementen. ,,Een ambtsdienaar bedreigen is extra ernstig, zeker als het ook nog om een gezin gaat", zegt ze. Zij eist een werkstraf van 60 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk.

T. wil graag in gesprek met Dadema, maar die wil sowieso eerst het einde van het proces afwachten. Het vonnis volgt op 18 juli.

Verklaring burgemeester