Drie keer volle bak Luttenbergs openluchtspektakel

Inbraken in Raalte en Den Nul, politie zoekt getuigen

18 juni Inbrekers hebben de afgelopen dagen twee keer toegeslagen in Salland. Ergens tussen donderdagmorgen 10.00 uur en zaterdagmorgen 09.30 uur is ingebroken in een woning aan de Spinde in Raalte. Daarbij zijn goederen gestolen, meldt de politie. Afgelopen vrijdag is op klaarlichte dag ingebroken in een woning aan de Eikenweg in Den Nul. Dat moet zijn gebeurd tussen 16.30 en 20.15 uur.