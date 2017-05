Druiven in wijngaard de Pasterkamp krijgen eindelijk zon en warmte

De druiven in wijngaard de Pasterkamp op Schoonheten smachten naar zon en warmte, maar kregen de afgelopen tijd vooral kou en nachtvorst. Nu laat de zon zich eindelijk zien, maar is het niet te laat?

De kou heeft heel wat kersverse knoppen al voor het ontspruiten de kop ingedrukt in wijngaard de Pasterkamp aan de Schoonhetenseweg in Heeten. Dat stemt eigenaren René Vloetgraven en zijn moeder Ellen, niet vrolijk. ,,Het zal geen omvangrijke oogst worden dit jaar’’, concludeert Vloetgraven nu al. ,,Heel jammer, maar geen reden voor paniek. Nee, we worden er niet vrolijk van, maar we hebben ook geen maatregelen getroffen om de druiven te beschermen tegen vorst, door te sproeien ofzo. Dat is té veel werk. Wel proberen we er zo goed mogelijk mee om te gaan. Snoeien en laten groeien wat de vorst en de kou wél heeft overleefd. We lopen zo’n twee weken achter, dus dat wordt later oogsten. En hopen op een goed najaar.’’

Wijnbouw in Nederland

Ooit, in 2003, las Ellen (60) een artikel over wijnbouw in Nederland. Het greep haar. Er zou een druivensoort op de markt komen die goed tegen de Nederlandse omstandigheden kan, relatief weinig zon, toch goede rijpheid. ,,Mijn moeder hield het in gedachten en op een gegeven moment kwam ze bij mij terecht om het samen te gaan proberen.’’

René Vloetgraven (28) werkt in de wijngaard tussen zijn andere werkzaamheden door. Hij is hovenier, nadat hij na zijn opleiding aan de Hogere Landbouwschool koos hij voor tuinarchitectuur. ,,Ik kon op dat moment geen vaste baan vinden. Crisis, denk ik. Om niet af te wachten heb ik de keuze gemaakt om voor mezelf te beginnen als hovenier.’’

Paar flesjes wijn

In 2010 een proefstukje, in 2011 begonnen ze voorzichtig met vijftig wijnstokken. In 2013 was daar de eerste kleine oogst en een paar flesjes wijn. ,,Je hebt niet zomaar een oogst. Dat kost een paar jaar. Eerst moeten de wortels ontwikkelen.’’ Vloetgraven werkt met twee druivenrassen, de Cabernet Cortis, een blauwe druif voor rode wijn en rosé. De witte druif, Solaris, levert witte wijn in twee varianten, een ‘gewone’ witte wijn en één met houttonen omdat die op jonge eikenvaten is gerijpt.

600 uur per jaar

Nu beslaat wijngaard De Pasterkamp een halve hectare grond met tweeduizend wijnstokken, achter de woning op landgoed Schoonheten. Stalen wijnpalen, strak opgesteld in het open veld, waar de ranken tussendoor groeien. ,,Ver-schik-ke-lijk arbeidsintensief’’, concludeert Vloetgraven. ,,Het is een uitdaging. We steken er minstens 600 uur per jaar in, met z’n tweeën. Het is precies te behappen zo, het moet niet méér worden.’’

Moeder Ellen: ,,Ik weet niet hoe anderen dat doen, maar we proberen de trossen druiven zo gezond mogelijk te houden. Zo schudt ik in augustus bij alle trossen de slechte en dichte rommel er tussen uit, zodat ze optimaal verder kunnen groeien. Duizenden trossen gaan door mijn handen. Ja, heb ik zelf bedacht. Dat is een hele klus.’’

Afhankelijk van weer

‘Half-commercieel’ noemt Vloetgraven de wijngaard. ,,We hoeven er niet van te leven, maar het is ook niet de bedoeling dat er geld bij moet. We zijn erg afhankelijk van het weer. We telen de druiven, en maken de niet wijn zelf. Wij laten dat doen bij de Neerlands Wijnmakerij in Bentelo. De oogst gaat in oktober naar de wijnmakerij. Zo tegen het eind van het jaar gaan we een paar keer proeven, en zo in mei komt dan de wijn, wit, rosé en rood in flessen terug.’’