Dure sanering erf Haarman levert zes ons asbest op

De sanering van het met asbest vervuilde erf van toenmalig wethouder Ben Haarman is in 2012 veel rigoureuzer uitgevoerd dan nodig was geweest. Dat stelt Egbert den Daas, raadslid voor Lokaal Alternatief in de gemeenteraad van Raalte. Den Daas liet een deskundige op gebied van bodemvervuiling naar de gang van zaken kijken. Die concludeert dat afgraven van het hele erf niet nodig was geweest omdat de vervuiling beperkt was: in totaal zes ons asbest.

Den Daas heeft alvast schriftelijke vragen aan het college gestuurd, zodat verantwoordelijk wethouder Wout Wagenmans met een duidelijk antwoord kan komen tijdens behandeling in de raadspleinsessie van 26 juni van het rapport naar de gang van zaken rond bedrijventerrein De Zegge VII (waarvoor onder meer grond van Haarman aan de Heesweg 44 werd aangekocht). Het Heinose raadslid wil vooral weten waarom het hele erf van Haarman is afgegraven, terwijl er maar weinig asbest is gevonden. Onderzoeker Marcel van Dam meldt in zijn rapport 'De Zegge VII beschreven' dat adviesbureau DHV en de gemeente besloten om ,,uit te gaan van een 'worst-case-benadering' en er van uit te gaan dat het voormalige erf tussen de voormalige bebouwing geheel verontreinigd is met gehalten aan asbest boven de interventiewaarde. Aangezien de gemeente Raalte het voornemen heeft om de aangetroffen verontreiniging op korte termijn te saneren heeft geen vaststelling van de exacte ernst, omvang en spoedeisendheid plaatsgevonden.”

Zes ons

Uiteindelijk is in september-oktober 2012 circa 1200 vierkante meter grond tot een halve meter diep gesaneerd. Daarbij is welgeteld 6 ons asbest gevonden, in 6.000 kilo grond. Twee door de gemeente ingeschakelde onderzoeksbureaus hadden vóór die sanering ook al aangegeven dat het om een lichte vervuiling ging. Dat meldde eerst de firma Hunneman na een aanvullend asbestonderzoek in februari/maart 2012. In augustus van dat jaar stuurde Hunnemans opvolger DHV een memo naar de provincie en gemeente Raalte met de opmerking dat de 'asbestspot' op het erf een lichte verontreiniging is en er geen sprake is van onaanvaardbare risico's.