Een punt achter kwestie De Zegge VII: wethouder Wagenmans blijft

Bij de keuze van het bedrijventerrein en de gang van zaken bij de vondst van een stortgat op het land van toenmalig CDA-wethouder Ben Haarman is veel mis gegaan, zo oordeelde de hele raad. Woorden als debacel, tekort geschoten, afkeuring, wantrouwen, onthutsend beeld, klonken in de raadzaal. ,,We hebben leerpunten in beeld gebracht en sommigen zijn al in praktijk gebracht’’, zei Wagenmans. Daar kon de raad zich in vinden en trok de conclusie dat ervan geleerd moet worden.